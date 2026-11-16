"Локомотив" (Пд): Водят се преговори с потенциален нов собственик

Клубът на "черно-белите" води сериозни преговори с потенциален нов собственик. Те са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба.

Това съобщиха от "Локомотив" (Пд), но на този етап не желаят да навлизат в допълнителни подробности преди да има конкретно развитие. "При наличие на нова информация и постигнат напредък ще информираме своевременно "черно-бялата" общност чрез официалните канали на клуба", завършват от клуба.

Последният собственик на клуба Христо Крушарски обяви, че напуска отбора в края на септември след серия от протести и недоволство от страна на привържениците. Крушарски взе окончателно решение да напусне "Локомотив", но поиска 3 милиона евро гаранция , които да бъдат депозирани, за да може отборът да довърши сезона без тежки финансови поражения и че ДЮШ ще може да продължи да съществува.