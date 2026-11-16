Клоп за Ван Дайк: Красавец, може да пее прекрасно като баритон

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Селекционерът на националния отбор на Германия Юрген Клоп се пошегува с Върджил ван Дайк преди мача срещу Нидерландия.

Двубоят от последния кръг на груповата фаза на Лигата на нациите ще се играе тази вечер в Берлин и започва в 21,45 ч.

Ван Дайк, с когото Клоп работи в „Ливърпул", пропуска мачовете на "лалетата" през ноември по здравословни причини.

"Външният му вид. Върджил е един от най-красивите футболисти в света. А също и гласът му. Може да пее прекрасно като баритон", отговори Клоп с присъщата си усмивка на въпрос какво най-вече помни от съвместния им период с един от най-добрите защитници през този век.