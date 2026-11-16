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УЕФА се колебае между 4-ма за претендент на Инфантино във ФИФА

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Джани Инфантино застана начело на ФИФА през 2016 г. и в момента кара своя 3-и мандат. СНИМКА: РОЙТЕРС
Джани Инфантино застана начело на ФИФА през 2016 г. и в момента кара своя 3-и мандат. СНИМКА: РОЙТЕРС

УЕФА се колебае между 4-ма за свой кандидат в битката с Джани Инфантино за шеф на ФИФА. От европейската футболна асоциация все още се чудят кого да издигнат измежду Филип Диало, президент на френския футбол, Шандор Чани, шеф на унгарския футбол, Лизе Клавенес, ръководител на норвежкия футбол, и легендата Луиш Фиго от Португалия за опонент на настоящия бос на световната централа. До сряда УЕФА трябва да е избрала своя кандидат, когато изтича крайният срок. Още по време на световното първенство европейската централа се противопостави на президента Инфантино. И му поискаха оставката заради плана на швейцареца да продаде част от правата за световното първенство на инвеститори.

Изборите ще се проведат на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко, по време на конгреса на световната футболна организация.

Джани Инфантино застана начело на ФИФА през 2016 г. и в момента кара своя 3-и мандат. СНИМКА: РОЙТЕРС

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