Каре български реферки получи нов престижен наряд за дамското направление на Шампионската лига.

Кристина Георгиева ще отговаря за реда на терена по време на срещата между “Ювентус (Ит)” и “Льовен” (Бел) от 5-ия кръг на най-комерсиалния турнир в Европа. Помощнички на 32-годишната съдийка ще са Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева. За 4-и рефер на срещата УЕФА изпраща Християна Гутева.

Георгиева е втората дама, която ръководи мач в т.нар. български елит. Това се случи през тази година по време на двубоя между “Локо” (Пд) и “Дунав”. Георгиева бе 4-и съдия, но главният Димитър Димитров се контузи в края на срещата и се наложи да бъде заменен от колежката си.

През миналата година Георгиева бе избрана от УЕФА да ръководи мачове от европейското първенство по футбол за девойки до 19 години.

