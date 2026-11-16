Англия пренаписа футболната си история

За първи път родината на футбола победи действащия №1 в ранглистата на ФИФА извън пределите на Острова

Мач, за който ще се говори дълго. И вечер на рекордите за победители. Така спокойно може да опишем зрелището между Испания и Англия в Мадрид, завършило с успех за британците - 3:2.

Четата на Томас Тухел направи това, което нито един отбор в продължение на 968 дни не успя. Или казано в изражение на броя двубои - 43. Със загубата на Испания най-дългата серия без поражение в историята на футбола приключи.

Последното поражение за “Ла Роха” преди това от Англия бе през март 2024 г., откакто загуби 0:1 в приятелски мач срещу Колумбия в Лондон. А след това - всички знаем какво се случи. В същата година Испания стана европейски шампион. 2 г. по-късно пък воденият от Луис де ла Фуенте тим вдигна и световната титла. Но всяка серия си има начало и край.

Главен виновник за спирането на върховното постижение определено бе стражът на гостите Джеймс Трафорд, който се отличи с 6 спасявания. Настоящият съотборник на Илия Груев в “Лийдс” за втори път спира испанците, след като преди 3 г. спаси дузпа и половин дузина положения във финала на европейското за младежи до 21 г., което родината му спечели.

С успеха пък Англия пренаписа собствената си футболна история. За първи път “Трите лъва” побеждават като гост актуалния номер 1 в ранглистата на ФИФА. Успехът бе 10-и пореден за Англия като гост - нещо, което родината на футбола не е постигала никога. А Езри Конса и Бен Уайт се превърнаха в първите бранители на “Арсенал”, които вкарват за родината си в един мач.

Вратарят на Испания Унай Симон призна поражение от Англия и заяви, че съперникът е вторият най-силен на света, разбира се, след неговата Испания.

"Човек трябва да умее както да побеждава, така и да губи. През първите тридесет минути бяхме надиграни, противникът бе по-силен и се настани трайно в нашата половина. Имахме възможности за атаки и въпреки изоставането с 0:3, трябва да отчетем положителните моменти. Този пасив от три гола обаче натежа сериозно.

Жалко е, че не стигнахме поне до равенство, но ще подчертая отново - безкрайно се гордея с този фантастичен колектив", каза пък селекционерът на Испания Де ла Фуенте.

И Англия, и Испания ще разберат своите съперници в четвъртфиналите на Лигата на нациите през март следващата година. Жребият се тегли в петък. Британците ще се изправят срещу един от трите подгласника от дивизия "А". "Ла Роха" пък ще се изправи срещу един от другите три победителя в групите.