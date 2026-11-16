4-ите в света с дарение към болницата на Боби Михайлов

Фондация на 4-ите в света - “Национали 94” , дари отделението по реанимация на болница “Токуда” висок клас монитор за интензивно наблюдение, който е първата подобна апаратура в България.

Изборът на лечебно заведение не е случаен. В тази болница лекарите се бориха за живота на Борислав Михайлов, капитанът на славния ни тим от световното в САЩ, който почина на 31 март.

Апаратът бе закупен със средства от благотворителния голф турнир, проведен през пролетта.

“Това беше наше задължение към самата клиника, знаейки, че тук четири месеца кипеше денонощен труд. И нашето задължение беше да се отблагодарим на тези хора, защото той винаги казваше “да”. Затова думата “да” за нас е много важна и приемаме тази голяма стъпка напред, както той толкова години ни водеше напред”, каза легендата Христо Стоичков.

“Когато влезеш вътре по една или друга причина, за съжаление, тук не беше хубаво. Виждаш с какво се борят. Знаем, че направихме всичко, каквото трябваше. Със сигурност за други хора ще бъде в помощ и дай Боже да спасяват още много човешки животи”, каза синът на Борислав Михайлов - Николай.

