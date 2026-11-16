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Мирра от Красноярск на една ръка от върха в тениса

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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Мирра Андреева стана едва третата, спечелила “Мастърс” без загубен сет при дебюта си. Рускинята получи нов автомобил, но ще трябва да изкара шофьорска книжка. Андреева носи анцуг с надпис “Искам да благодаря на себе си”. Снимки: Ройтерс
Мирра Андреева стана едва третата, спечелила “Мастърс” без загубен сет при дебюта си. Рускинята получи нов автомобил, но ще трябва да изкара шофьорска книжка. Андреева носи анцуг с надпис “Искам да благодаря на себе си”. Снимки: Ройтерс

Може ли скоро да има нова водачка в световната ранглиста по тенис?

Може.

Със сериозни шансове да стане №1 е новата шампионка от финалния турнир на женската асоциация. На финала в Индиън Уелс Мирра Андреева победи за втори път в рамките на броени дни Елина Свитолина от Украйна (7:5, 6:3).

Така рускинята стана едва третата, която печели “Мастърс” без загубен сет още при дебюта си след легендите Крис Евърт и Серена Уилямс, които го постигнаха съответно през 1972 (тогава е първото издание на турнира) и 2001 г.

Мирра от Красноярск стана шампионка на 19 години и 200 дни, а най-младата с първа титла е Моника Селеш, която го направи на 16 години и 351 дни през 1990-а.

Андреева със сигурност ще запомни този сезон, след като на “Ролан Гарос” в Париж вдигна първата си купа от “Големият шлем”. Победата на “Мастърс” в неделя

изкачи поредното дете чудо на руския тенис до №2 в класацията

и само на 293 точки от друга рускиня - Елена Рибакина, която обаче предпочете да представя Казахстан заради несравнимо по-добрите финансови условия.

В началото на следващата година Мирра трябва да защитава 108 точки за четвъртфинала в Бризбейн и 500 за титлата в Аделаида. Водачката в ранглистата Рибакина има 108 от Бризбейн.

Андреева може да излезе начело още след първата седмица на годината, ако стане шампионка в Бризбейн, а сегашната №1 не премине четвъртфиналите. По-сериозният шанс за Мирра обаче е след откритото на Австралия, където има да защитава само 240 точки срещу 2000 на шампионката Рибакина.

“Сега ще имам време да се върна при баба и дядо. Преди това обаче искам поне за седмица да съм някъде на плаж,

да лежа на пясъка и да не правя нищо

- само да чета книга, да влизам в морето, да ям и да спя. Но задължително после ще прекарам известно време със семейството си, тъй като в други периоди от годината не мога да си го позволя”, сподели шампионката.

Освен купа Мирра получи и автомобил Mercedes AMG SL. 19-годишната тенисистка обаче още няма шофьорска книжка.

“Това не е голям проблем. Напълно съм сигурна, че мога да закарам някого от точка А до точка Б. Как точно ще стане и колко време ще отнеме, не е важно. Мога да карам кола и само трябва да намеря време, за да изкарам книжка. Винаги обаче има кой да ме вози”, обясни Андреева.

Мирра е родена в Красноярск и там започва да играе тенис. Има по-голяма сестра Ерика, която също е тенисистка. Заради спорта по-малката Андреева се мести в Сочи, а после тренира в академията на бившия играч Жан-Рене Линар във Франция. През януари обаче бъдещата шампионка на “Ролан Гарос заяви, че няма да се готви постоянно в академията. С най-голям принос за успехите ѝ е бившата шампионка от “Уимбълдън” Кончита Мартинес.

Тъй като спечели турнира без загуба, Мирра получи максималната премия от 3,37 милиона долара. Андреева обаче твърди, че

не следи колко пари има,

защото с финансите се занимава нейната майка.

И първият мач, и финалът в Индиън Уелс бяха с по-специално значение, защото събраха съпернички от Русия и Украйна. По време на награждаването Мирра поздрави Свитолина, че се справя отлично на корта и след като стана майка. Украинката, която заради войната не поздравява рускини и не се снима с тях, дори не спомена името на шампионката.

Разочарованата украинка Елина Свитолина дори не спомена името на шампионката от Русия по време на награждаването.
Разочарованата украинка Елина Свитолина дори не спомена името на шампионката от Русия по време на награждаването.

Мирра Андреева стана едва третата, спечелила “Мастърс” без загубен сет при дебюта си. Рускинята получи нов автомобил, но ще трябва да изкара шофьорска книжка. Андреева носи анцуг с надпис “Искам да благодаря на себе си”. Снимки: Ройтерс
Разочарованата украинка Елина Свитолина дори не спомена името на шампионката от Русия по време на награждаването.

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