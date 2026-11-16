Мирра от Красноярск на една ръка от върха в тениса

Може ли скоро да има нова водачка в световната ранглиста по тенис?

Може.

Със сериозни шансове да стане №1 е новата шампионка от финалния турнир на женската асоциация. На финала в Индиън Уелс Мирра Андреева победи за втори път в рамките на броени дни Елина Свитолина от Украйна (7:5, 6:3).

Така рускинята стана едва третата, която печели “Мастърс” без загубен сет още при дебюта си след легендите Крис Евърт и Серена Уилямс, които го постигнаха съответно през 1972 (тогава е първото издание на турнира) и 2001 г.

Мирра от Красноярск стана шампионка на 19 години и 200 дни, а най-младата с първа титла е Моника Селеш, която го направи на 16 години и 351 дни през 1990-а.

Андреева със сигурност ще запомни този сезон, след като на “Ролан Гарос” в Париж вдигна първата си купа от “Големият шлем”. Победата на “Мастърс” в неделя

изкачи поредното дете чудо на руския тенис до №2 в класацията

и само на 293 точки от друга рускиня - Елена Рибакина, която обаче предпочете да представя Казахстан заради несравнимо по-добрите финансови условия.

В началото на следващата година Мирра трябва да защитава 108 точки за четвъртфинала в Бризбейн и 500 за титлата в Аделаида. Водачката в ранглистата Рибакина има 108 от Бризбейн.

Андреева може да излезе начело още след първата седмица на годината, ако стане шампионка в Бризбейн, а сегашната №1 не премине четвъртфиналите. По-сериозният шанс за Мирра обаче е след откритото на Австралия, където има да защитава само 240 точки срещу 2000 на шампионката Рибакина.

“Сега ще имам време да се върна при баба и дядо. Преди това обаче искам поне за седмица да съм някъде на плаж,

да лежа на пясъка и да не правя нищо

- само да чета книга, да влизам в морето, да ям и да спя. Но задължително после ще прекарам известно време със семейството си, тъй като в други периоди от годината не мога да си го позволя”, сподели шампионката.

Освен купа Мирра получи и автомобил Mercedes AMG SL. 19-годишната тенисистка обаче още няма шофьорска книжка.

“Това не е голям проблем. Напълно съм сигурна, че мога да закарам някого от точка А до точка Б. Как точно ще стане и колко време ще отнеме, не е важно. Мога да карам кола и само трябва да намеря време, за да изкарам книжка. Винаги обаче има кой да ме вози”, обясни Андреева.

Мирра е родена в Красноярск и там започва да играе тенис. Има по-голяма сестра Ерика, която също е тенисистка. Заради спорта по-малката Андреева се мести в Сочи, а после тренира в академията на бившия играч Жан-Рене Линар във Франция. През януари обаче бъдещата шампионка на “Ролан Гарос заяви, че няма да се готви постоянно в академията. С най-голям принос за успехите ѝ е бившата шампионка от “Уимбълдън” Кончита Мартинес.

Тъй като спечели турнира без загуба, Мирра получи максималната премия от 3,37 милиона долара. Андреева обаче твърди, че

не следи колко пари има,

защото с финансите се занимава нейната майка.

И първият мач, и финалът в Индиън Уелс бяха с по-специално значение, защото събраха съпернички от Русия и Украйна. По време на награждаването Мирра поздрави Свитолина, че се справя отлично на корта и след като стана майка. Украинката, която заради войната не поздравява рускини и не се снима с тях, дори не спомена името на шампионката.