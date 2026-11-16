Националите издържаха 8 минути срещу Естония, губим 0:1 (На живо)

Националите на България, който копаят под дъното, издържаха 8 мин срещу Естония. В тази минута в Талин домакините откриха резултата срещу водения от Атанас Рибарски тим. Попадението вкара Кристал, който завърши контраатака по учебник след грешка на нашите след ъглов удар. Това е първи гол, който Естония някога е отбелязала на България в историята.

Нашите, които преди гола владееха повече инициатива, стигнаха до нещо като положение в 13-ата мин. Лукас Петков изненада стража на домакините като стреля, почти от нулев ъгъл. А вратарят на естонците не очакваше това и изби в корнер. След него топката бе разиграна на късо, подадена на Лукас Петков, който стреля в далечния ъгъл, но шутът му премина покрай вратата на Хайн.

Срещата е и финална за нашите през тази календарна 2026-а г., а ако загубим ще оформим своеобразен хеттрик от негативни резултати. Преди началото на състезанието нямахме загуба от нито един от съперници ни (в група сме още с Исландия и Люксембург). Но вече във визитката на националния ни отбор има поражение от въпросните два тима.

Треньорът прави 6 промени онова 0:5 от Исландия преди дни в Пловдив за днешния мач с Естония. България не играе за нищо - нито може да завърши на първите 2 места, които могат да ни изпратят в по-горната група B, нито пък да изпаднат. Родната селекция е с 4 точки (победа над Люксембург и равенство с Естония) и се намира на 3-о място. Съперникът ни днес пък е 2-и, няма загуба и има само един инкасиран гол.

Срещата ще е последна за Рибарски начело на България. Той пое тима на пожар след оставката на Александър Димитров след втория мач от турнира. Именно 41-годишният спец зае поста временно до края на Лигата на нациите.

Извън състава от онова 0:5 от Исландия са вратарят Даниел Наумов, Емил Ценов, Християн Петров, Георги Русев, Кристиян Балов и Атанас Илиев. Вместо тях стартират Пламен Андреев, Димитър Велковски, Росен Божинов, Валентин Антов, Светослав Ковачев и Георги Лазаров.

Ето съставите на двата отбора:

Естония: 1. Карл Хайн, 6. Расмус Пеетсон, 3. Максим Паскотси, 16. Ерко Тугяс, 8. Карол Метс, 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 14. Патрик Кристал, 4. Матиас Кяйт, 20. Маркус Поом, 5. Роко Роберт Шайн, 8. Мартеен Паалберг.

България: 23. Пламен Андреев, 21. Димитър Велковски, 2. Росен Божинов, 13. Стефан Велков, 6. Валентин Антов, 22. Йоан Стоянов, 17. Светослав Ковачев, 4. Илия Груев, 8. Андриан Краев, 15. Георги Лазаров, 20. Лукас Петков.