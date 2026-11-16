ЕС погна УЕФА, че тормози малките футболни клубове

Европейската футболна централа УЕФА и признатата от нея организация, представляваща клубовете – Европейските футболни клубове (EFC), станаха обект на жалба за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС, подадена в понеделник от новосъздадена организация, представляваща клубове извън елита.

Съюзът на европейските клубове (UEC) оспорва споразумение, с което УЕФА признава EFC за „единствения орган", представляващ европейските футболни клубове. Организацията иска от Европейската комисия да провери дали изключителното споразумение нарушава правилата на ЕС срещу антиконкурентните споразумения и злоупотребата с господстващо положение.

От UEC твърдят, че изключителното представителство, съчетано с неравнопоставените според тях права на глас в рамките на EFC, позволява на водещите клубове да определят правила, засягащи цялата футболна пирамида в Европа. Според организацията това помага на водещи отбори като ПСЖ и "Байерн Мюнхен" да затвърждават предимството си в индустрия, която генерира десетки милиарди евро годишни приходи.

„Въпросът е прост: Кой има право на глас при определянето на правилата, които оформят бъдещето на всеки клуб? Днес една организация има този мандат за всички клубове в Европа, докато повечето от тях нямат реален глас в нея", заяви Денис Гудасич, изпълнителен директор на хърватския клуб Локомотива Загреб и генерален секретар на UEC.

Убеждаването на Брюксел да започне разследване обаче ще бъде трудно. Според настоящи и бивши високопоставени служители в Европейската комисия мощната антимонополна дирекция – Генерална дирекция „Конкуренция" (DG Competition), традиционно не е склонна да започва разследвания, свързани с футбола, тъй като ги смята за политически чувствителни, пише "Политико".

УЕФА също поддържа близки отношения с Европейската комисия. Миналата седмица президентът на централата Александър Чеферин и европейският комисар по спорта Глен Микалеф подновиха споразумението за сътрудничество по време на среща в Нион, Швейцария.

За разлика от това отношенията между Брюксел и ФИФА обикновено са по-хладни, твърдят трима настоящи и бивши представители на Европейската комисия. Въпреки това Брюксел се въздържа от започването на официално антитръстово разследване срещу световната футболна централа заради международния календар на мачовете, макар да има натиск от европейски депутати.

„Мисията на УЕФА е да се грижи за европейския футбол като цяло", заявиха от централата в официална позиция. „Правим това чрез приобщаващ модел на управление, в който националните асоциации, лигите, клубовете, играчите и привържениците имат глас, а решенията се вземат чрез диалог и компромис. В рамките на този модел публично достъпният меморандум за разбирателство между УЕФА и EFC осигурява от 2008 г. стабилна и прозрачна рамка за сътрудничество с клубовете на европейско ниво. Тя гарантира реално участие на клубовете, които се състезават в турнирите, във всички решения, свързани с европейските клубни надпревари."

Мигел Мадуро, бивш генерален адвокат в Съда на Европейския съюз и бивш председател на комисията по управление на ФИФА, е консултирал UEC при подготовката на жалбата. Мадуро, който често критикува настоящия модел на управление на европейския и световния футбол, заяви, че случаят е „свързан с използването на европейското конкурентно право за защита на европейския спортен модел на действително отворени и балансирани състезания".

„Система, в която на ограничена група елитни клубове се предоставя правото да решават кой може да участва в европейските турнири и как се разпределят приходите, не само вреди на конкуренцията в европейския и националния футбол. Тя постепенно унищожава модела на отворена и балансирана конкуренция, който самата УЕФА твърди, че защитава", добави той.

Кой представлява клубовете?

UEC основава жалбата си отчасти на знаковото решение на Съда на ЕС от 2023 г. по делото за Суперлигата. Организацията твърди, че принципите, които регулират начина, по който УЕФА одобрява алтернативни турнири, трябва да се прилагат и към споразумението ѝ с EFC.

„Всеки, който контролира достъпа до европейския футбол, трябва да го прави при прозрачни, обективни и недискриминационни условия. Споразумение, което налага на клубовете изключително представителство от организация, в която повечето от тях нямат право на глас, и изключва от членство клубове, присъединили се към друга асоциация, не отговаря на тези изисквания", заяви Мадуро.

Правилата на EFC забраняват на членовете ѝ да се присъединяват към други трансгранични клубни организации, освен ако те не са признати от EFC съвместно с ФИФА или УЕФА.

От UEC твърдят, че по-малките клубове нямат реално влияние в EFC, която понастоящем има 920 членове от мъжкия и женския футбол и се председателства от влиятелния катарски бизнесмен Насер Ал-Хелаифи. На сайта си EFC посочва, че всички клубове членове могат да гласуват за представители в управителния съвет и другите органи, които ръководят дейността ѝ.

Създаването на UEC през април 2023 г. получи подкрепата на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Маргаритис Схинас. „Не виждам това като проблем или като нещо, което допринася за разпокъсването на футбола", заяви той по време на събитието. „Това е нещо положително."

От UEC посочват, че през май 2024 г. един от клубовете е бил предупреден, че ще загуби членството си в EFC, ако остане част от новата организация. Съюзът твърди също, че 59 клуба са поискали членството им в UEC да остане поверително заради опасения от евентуален натиск.

Няма български клуб, който да членува в организацията.

Жалбата оспорва и влиянието на EFC върху начина, по който се организират турнирите на УЕФА. Според UEC EFC номинира 16 от общо 20-те членове на Комитета за клубните състезания на УЕФА, който разглежда промени във формата на турнирите, критериите за класиране и разпределението на наградните фондове. Според съюза това дава на ограничена група клубове власт да определят правила, които засягат отбори от цяла Европа.

UEC твърди, че наградните фондове в европейските турнири допълнително затвърждават предимството на клубовете, които вече са на върха. Проучване, цитирано в информационния документ на организацията, посочва, че един английски клуб е получил 110 млн. евро от УЕФА само за един сезон – сума, равняваща се приблизително на половината от годишните приходи на някои от съперниците му във Висшата лига, според данни за 2023 г.

Изследването, за част от чиято обработка на данните UEC е оказала подкрепа, установява също, че около 50 клуба са заемали приблизително 80% от местата в Шампионската лига – водещия клубен турнир на УЕФА – от 2000 г. насам. Според UEC настоящият модел на управление и разпределение на приходите затвърждава тази тенденция.

Съюзът иска от Европейската комисия да изиска и публикува действащия меморандум за разбирателство между УЕФА и EFC, както и да разпореди премахването на всички ограничителни клаузи. Така би се отворила възможност и други организации на футболни клубове да получат признание и да участват във вземането на решения, без това да пречи на EFC да продължи да представлява собствените си членове.

„Напълно уважаваме ролята на УЕФА", заяви президентът на UEC Овидиу Костешин, генерален директор на настоящия шампион на Румъния Университатя Крайова. „Но уважението не означава мълчание."