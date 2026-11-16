Анди Краев каза пълната истината за резултатите на националния отбор

Копаем дъното, имам чувството, че няма изход. Всеки иска, опитва се и дава. Народопсихология ли е? Това, което си мисля, е, че е психологически проблем, защото ни тежат резултатите.

Думите са на Андриан Краев, халф в националния отбор на България. Той и съотборниците му записаха ново дъно в историята на представителния ни тим, след като паднаха и от Естония - 1:2. Така оформиха хеттрик, губейки от всичките ни съперници в Лигата на нациите. А допреди 2 месеца нямахме поражение в историята нито срещу Естония, нито Люксембург, нито Исландия.

"Всеки ден трябва да доказваш на себе си, че ставаш по-добър. Всеки да казва сам на себе си, че дава всичко възможно за националния отбор.

Всеки трябва да поеме персонална отговорност. Да расте с всеки изминал ден и да не обвинява другите. Тъпчем на едно място", каза още Краев.