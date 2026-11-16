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По възможно най-ужасния сценарий звездните волейболни братя на България Александър и Симеон Николови се разминаха с първи съвместен трофей.

Във финала на турнира за суперкупата на Италия пред пълната до откат зала в Парма “Кучине Лубе” (Чивитанова) поведе с 2:0 и 19:15 в третия гейм срещу шампиона “Перуджа”, но трябваше да преглътне горчива загуба с 2:3 (25:21, 25:22, 22:25, 22:25, 13:15).

Алекс и Мони, които скоро ще навършат 23 и 20 години, отново бяха познатите лидери на “Кучине Лубе”.

Първият бе най-резултатен въобще във финала с 28 точки (5 аса, 1 блок). Мони пак демонстрира чудесно разпределяне на топките в атака, а към това добави 4 точки (1 ас, 2 блока).

Той е шампион и носител на суперкупата на България с “Левски”. Мони е носител на титлата и в колежанското първенство на САЩ с “Лонг Бийч”.

Брат му Алекс има до момента само един трофей - купа на Италия с “Кучине Лубе”.