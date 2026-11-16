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Данил Медведев обича да играе, когато публиката е против него.

Бившият №1 в тениса от Русия показа рядко спокойствие на корта и спечели 7:6 (7:4), 6:3 срещу представителя на домакините от Италия Флавио Коболи в първия си мач в групата от финалите на АТП в Торино.

На специална церемония преди вечерния двубой Александър Зверев получи купата за №1 в света в края на сезона. Шампионът от "Ролан Гарос" и US Open става най-възрастният, който за първи път завършва годината начело в ранглиста.

Александър Зверев с купата за №1 в света в края на сезона

На 29 години и 217 дни (на 23 ноември) роденият в Германия руснак ще задмине Андре Агаси (29 г., 214 дни) и Анди Мъри (29 г., 197 дни).