Столицата Берлин чрез олимпийския си стадион (разпродаден със 71 765 зрители) се оказа арената на първия огромен мач на Германия под ръководството на Юрген Клоп.
С шеметно второ полувреме бундестимът унижи с 5:0 Нидерландия (една от най-големите загуби в нейната история) в последния мач от групата в най-високата дивизия на Лигата на нациите.
Така момчетата на Клоп изпълниха по перфектен мач мисията си да се класират за 1/4-финалите. Направиха го като първи в групата.
В другата среща от нея Гърция надви 1:0 Сърбия у дома (точен бе Йоргос Масурас в 69-ата мин), но изтегли късата клечка.
Комшиите събраха също 11 точки като Германия и Нидерландия, но головата им разлика е най-лоша (заради 0:7 от "лалетата"). Съответно са трети и извън 1/4-финалите.
В Берлин домакините поведоха 1:0 с дебютно попадение за бундестима на Дери Шернхарт в 41-ата мин в равностойно първо полувреме.
След почивката обаче немците направиха разногледи гостите. Головете на Флориан Вирц (60, 71), Нико Шлотербек (65) и играещият със самочувствие все едно има 50 мача за Германия Браян Груда (77) бяха най-малкото, с което гостите се отъврваха.