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Барабар с горчивите истини, които изрече Андриан Краев след 1:2 от Естония в Лигата на нациите, нещо много съществено добави и временният селекционер на България Атанас Рибарски.

„Малкото игрово време на футболистите със сигурност се отразява. Нашите момчета или не играят зад граница, или се връщат. За един опитен футболист издръжливостта не е проблем, но за един млад - липсата на минути е пагубна", каза треньорът.

И това е много възлово.

От години млади български играчи поемат към чужбина явно заради наличието на данни. Болшинството от тях обаче скоропостижно се завръщат.

Заради твърде ниските на критерии на подготовка у нас на фона на бясното темпо, с което се развива футболът, те много бързо губят воля да наваксват и предпочитат да си дойдат в България, за да си рестартират уж кариерата. И това, естествено, е пагубно.

Примери има безброй. Един от малкото обратни напоследък е защитникът Росен Божинов, за когото преди по-малко от година италианският "Пиза" плати 5 млн. евро на белгийския "Антверп".