6 мъже и 2 жени са заявени за първата олимпийска квалификация по вдигане на тежести за игрите в Лос Анджелис в Доха (Катар) през декември. Разбира се, начело на отбора е Карлос Насар, трикратен световен и олимпийски шампион.

В състава са включени и две дами - Бояна Костадинова (49) и Галя Шатова (69). Те трябваше да вдигат и на световното първенство в Нинбо (Китай), но впоследствие отпаднаха. Сега не е изключено да се повтори същото. Крайният срок на заявките е 23 ноември.

Причината най-вероятно ще бъде отново кризата във федерацията, след като въпреки съдебното решение новото ръководство на централата остава невписано. Хаосът в Търговския регистър продължава с пълна сила и това може да доведе до фатални последствия в спорта.

На няколко пъти вече олимпийският шампион Асен Златев, който бе избран за президент, гарантира, че от момента на вписването ще започне да оправя и дълговете на централата, които вече са близо 1 милион евро. Ще влезе и сума от тази година.

Освен Карлос са заявени Ангел Русев и Дениз Данев в категория до 60 килограма, Здравко Пеловски (70), Валентин Генчев (75) и Христо Христов (110).

Русев, Данев и Христов вдигаха на световното, но и тримата записаха нули.

Заради кризата в момента няма средства за лагери на отбора, като това доста влияе на състезателите. По принцип в щангите без централизирана подготовка трудно се постигат успехи, освен ако не се казваш Карлос Насар.

Преди квалификацията в Катар има и два кръга в Бундеслигата, като Насар вероятно ще отиде само на единия двубой. Неговият “Мютещат” е домакин на “Грюнщат” тази събота, а на 5 декември гостува на “Атлетик” (Кил). Категорията на Карлос в Доха е на 12-и.

