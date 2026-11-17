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Селекционерът на Франция Зинедин Зидан не успя да проведе разбор на отбора след победата с 2:1 над Турция в Лигата на нациите на УЕФА поради внезапното напускане на стадиона в Бордо от страна на водещите футболисти, съобщава авторитетното френско издание RMC Sport.

Повечето от играчите на френския национален тим бързали към летището, за да се върнат незабавно в клубовете си след паузата за националните отбори. Капитанът Килиан Мбапе напуснал стадиона в 22:53 ч. - само 15 минути след последния съдийски сигнал.

След нападателя, Райън Черки и Мало Густо, както и халфът на "Реал" Едуардо Камавинга, също се изнесли набегом от съоръжението.

На летище "Бордо-Мериняк" били строени наети частни самолети. Малко след полунощ първите два полета са излетяли за Мадрид и Милано.