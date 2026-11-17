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Защитникът Андрю Робъртсън стана новият рекордьор по брой изиграни мачове за мъжкия национален отбор на Шотландия. 32-годишният футболист изведе страната си с капитанската лента в двубоя срещу Швейцария от последен кръг на груповата фаза в Лигата на нациите на УЕФА, с което записа своето 103-то участие с националната фланелка. Шотландците паднаха 0:4.

С появата си в стартовия състав в Санкт Гален, бранителят на "Тотнъм" еднолично оглави вечната ранглиста, изпреварвайки легендарния Кени Далглиш.

Предишното върхово постижение от 102 двубоя, поставено от бившия нападател на "Ливърпул" в периода между 1971 и 1986 година, остана непокътнато в продължение на четири десетилетия. Робъртсън изравни рекорда само няколко дни по-рано при победата над Северна Македония, преди окончателно да го подобри в мача с Швейцария.