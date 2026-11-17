"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на аржентинския национален отбор Лионел Скалони заяви, че вратарят Емилиано Мартинес ще играе в приятелския мач с Коста Рика, след като е напълно възстановен от фрактура на челюстта.

Стражът претърпя операция след сблъсък със защитника на "Евертън" Джарад Брантуейт при победата на "Челси" с 2:0 в мач от Висшата лига, играна на 17 октомври.

Мартинес се завърна към тренировките на лондончани по-рано този месец и беше повикан от Скалони, въпреки че не е играл на клубно ниво след двубоя с "Евертън".

34-годишният Мартинес не беше на терена при загубата на Аржентина с 1:2 срещу Уругвай в петък.

"Емилиано ще играе. Ще бъде там, на вратата. Може би беше готов и за предишния ни мач, но беше рисковано", каза Скалони пред репортери.