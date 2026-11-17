Ромелу Лукаку сложи край на 16-годишната си кариера в националния отбор на Белгия заради напрежение около статута му на резерва при новия селекционер Марк ван Бомел и лични причини. Нападателят на "Фернербахче" се оттегля като най-резултатния футболист в историята на Белгия с 94 гола в 135 мача.

Веднага след мача с Италия вратата на съблекалнята на „червените дяволи" е била заключена без присъствието на треньорския щаб и ръководството, пишат белгийски медии. Там Лукаку е съобщил директно на съотборниците си, че приключва с националния отбор, а Марк ван Бомел и щабът му са научили за решението по-късно от играчите.

Лукаку е преувеличил сериозността на травма в бедрото, за да избегне пътуването за гостуването на Турция в Лигата на нациите на 12 ноември. По това време 33-годишният нападател вече е обмислял оттеглянето си.

По време на победата с 4:1 срещу Италия на 15 ноември Лукаку загрява край тъчлинията, но е отказал да влезе като резерва. Той е казал на селекционера Марк ван Бомел вместо него в игра да се появи Уго Кайперс. След срещата Ван Бомел обясни публично, че не е планирал да използва Лукаку освен в краен случай заради скорошната му травма.

Лукаку все още преживява тежко загубата на баща си и е взел решение да постави семейството си на първо място, вместо да продължи да пътува за лагерите на националния тим.