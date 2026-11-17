Собственикът на ФК "Андора" Жерард Пике заяви, че според него Хесус Овоно не заслужава наказанието от 12 мача, което вратарят получи след сблъсъка, довел до смъртта на нападателя на "Тенерифе" Хесус де Мигел.

"Настоящи и бивши играчи, треньори, вратари и на практика всички останали нарекоха случая инцидент. Истински вярвам, че налагането на максимално наказание за Хесус го поставя в положение, което не заслужава. Не мисля, че той трябва да понася вината за това, което стана", каза Пике.

Бившият защитник на "Барселона" посочи за пример санкцията на Хосе Корпас от "Албасете", който изрита неумишлено в главата Куадри Лиамед от "Сабадел" и бе наказан с три мача.

"За щастие Куадри е добре. Последиците от този инцидент не бяха фатални и Дисциплинарната комисия реши да накаже Корпас с три мача. Кое трябва да санкционираме - действията или последиците?", добави Пике.

Овоно, на 25 г., се оттегли от националния отбор на Екваториална Гвинея за мачовете в международната пауза и Пике не вярва вратарят да се завърне в игра след изтичане на наказанието му.

"Хесус ще се нуждае от много повече от 12 мача, преди да заиграе отново. Никакво наказание няма да върне Деми (Де Мигел) обратно при нас", завърши бившият бранител