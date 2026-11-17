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Боксьорът Лий Рийвс почина на 31-годишна възраст, след като прекара три месеца в кома след последния си мач през август, съобщи "Дейли мейл".

Ирландецът беше изнесен от ринга на носилка след загубата от сънародника си Гари Ку Лий и незабавно беше откаран в болница.

Там организаторите съобщиха, че състоянието на боксьора е „критично, но стабилно", преди той да бъде опериран.

След това Рийвс беше поставен в медикаментозно предизвикана кома и почина в понеделник, заобиколен от семейството си.

Трагичната новина беше съобщена от неговия приятел и треньор Джонатан О'Брайън, който отдаде почит на неуморната борба на Рийвс в трогателно изявление в социалните мрежи.

„Сбогом, сине, спи спокойно, ти се бори толкова упорито до самия край", написа О'Брайън.

„Обичаме те толкова много, почивай в мир с майка ти и брат ти, които те чакат пред небесните порти".

„Грижи се за сестрите си и за баща си, дай им сили да преживеят това. Обичаме те, Лий."

Рийвс, известен с прякора „Ел Чампо", има 16 победи в 18-те си професионални мача, откакто премина в професионалния бокс през 2018 г. Той се бореше с Ку Лий за вакантната титла на BUI Celtic в полусредна категория.

Той беше нокаутиран два пъти в 10-ия рунд срещу Ку Лий, преди да бъде изнесен от ринга, а в посланието си в памет на съперника си Ку Лий призна, че все още е в шок от това как е приключил мачът им.

Роденият в Лиймерик Рийвс прекара известно време далеч от ринга като участник в риалити шоуто Survivor през 2023 г. и беше посланик на групата за превенция на самоубийствата Limerick Treaty.

Боксьорът, най-големият от четирима братя и сестри, загуби майка си Кати, която се самоуби през 2015 г след тежка борба с рак.