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След плачевните резултати на националния отбор по футбол, които, за съжаление, вече не изненадват никого, България ще запиша най-ниското си финално класиране за годината в ранглистата на ФИФА.

От утре официално държавният ни тим ще заема 93-ото място.

След загубите от Исландия (0:5) и Естония (1:2) в Лигата на нациите България загуби 8,93 рейтингови точки за срив от 3 позиции. На 93-ата тимът ни има 1247,37.

Пред нас са Тайланд (91) и Палестина (92), а след - Беларус (94) и Китай (95).

Досега най-слабият финал на годината в ранглистата бе миналогодишният с 88-о място.

Само веднъж България е била по-надолу от 93-о място. На 11 април 2012 г. сме 96-и.

Връх за националите е 8-ата позиция от 13 юни 1996 г.

Седмица по-рано героите от САЩ 1994 обръщат в един от най-великите мачове на България Германия от 0:2 до 3:2 на Националния стадион "Васил Левски" в европейска квалификация.