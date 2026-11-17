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ПСВ "Айндховен" е направил първа официална стъпка за привличането на белгийската звезда Кевин Де Бройне от "Наполи". Първоначалното предложение на клуба от Нидерландия възлиза на 2 милиона евро, пишат медиите в Белгия.

Очакванията обаче са тази сума да се окаже недостатъчна, за да убеди ръководството на неаполитанците да се раздели с полузащитника.

Настоящият договор на 35-годишния халф с "Наполи" изтича следващото лято, когято може да стане свободен агент. В момента Де Бройне е сред най-високоплатените футболисти в състава на италианския клуб. Ако не се съгласи на трансфер през предстоящия зимен трансферен прозорец, клубът рискува да изпусне опитния халф без пари след края на сезона.