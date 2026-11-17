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В рамките на 24 часа в Бургас погребаха втори емблематичен вратар на местния "Черноморец".

59-годишният Константин Костенски си е отишъл от този свят ненадейно, без дори някой в града да е разбрал за кончината му. Погребението е било в понеделник сутринта в 10 часа в Обреден комплекс в Бургас.

"Жалко, много жалко! Беше уникално момче. Почти 10 години бяхме заедно в "Черноморец" между 80-те и 90-те.

Моя резерва, но напираше да ме измести. Лека му пръст", призна пред "24 часа" легендарният вратар на "акулите" и бивш треньор на националния отбор Любомир Шейтанов.

От доста години Константин Костенски беше извън светлините на футболните прожектори.

Занимавал се е с охрана, съобщиха запознати.

В неделния ден в Бургас беше погребан друг славен вратар на "Черноморец" и "Нефохимик" - Дражо Стоянов.