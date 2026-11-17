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Баскетболната ни звезда Александър Везенков и съотборникът му в гръцкия гранд "Олимпиакос" Коди Милър-Макинтайър са потвърдили, че ще играят за България в европейската квалификация срещу Дания на 26 ноември в София. Това обяви селекционерът на националния тим Любомир Минчев.

Мачът следващия четвъртък в столицата ни е от 19,00 часа.

Предния ден, 25 ноември, Везенков и натурализираният американец имат мач от Евролигата у дома в Пирея срещу израелския "Апоел" (Тел Авив). Той ще завърши малко след 23 часа и двамата потеглят за София.

Така Саша и Коди ще играят за България само 20 часа по-късно.