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Селекционерът на аржентинския национален отбор Лионел Скалони остави вратата отворена за Лионел Меси да се присъедини към треньорския му екип, след като клубната кариера на футболното величие приключи.

"Ако иска да дойде тук, това изобщо не е проблем", каза той пред репортери.

Меси приключи кариерата си в тима на Аржентина на 39-годишна възраст, след като отборът завърши втори след Испания на световното първенство в Северна Америка миналото лято. Четири години по-рано Скалони и Меси изведоха "гаучосите" до титлата на мондиал 2022 в Катар.

Валтер Самюел напуска щаба на Лионел Скалони в края на годината, а Меси има договор с "Интер Маями" до 2028 година.

Скалони наскоро удължи контракта си до световното първенство през 2030 година.