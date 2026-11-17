"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шефът на бившия генерален спонсор на "Левски" Мило Борисов призна, че води преговори с "Ботев" (Пд). Бизнесменът обясни, че има разговори и желанието да поеме клуба, но за момента няма нищо официално.

Както е известно, финансовият благодетел на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов бе убит в края на септември.

През август пък компанията, управлявана от Борисов, приключи петгодишният спонсорски договор с "Левски"

"Медиите винаги се опитват да изпреварят събитията. Няма нищо официално на този етап. Водим разговори, да, имаме интерес към "Ботев", но няма нищо, което може да се каже или обяви", заяви Борисов.