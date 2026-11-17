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Бразилия прегази 7:0 Сингапур във втората си контрола по време на настоящата международна пауза. Винисиус вкара 3 гола до 21-ата мин. До почивката 5-кратните първенци на планетата реализираха още едно попадение чрез Ендрик.

След подновяването на играта Естевао направи 5:0 в 51-вата минута. След това Раян и автогол на Сухаими оформиха разгромната загуба за домакините, които заемат 149-о място в ранглистата на ФИФА.

Бразилия беше без Рафиня и своя селекционер Карло Анчелоти, които преди няколко дни получиха червени картони при загубата с 2:3 от Япония. Двамата изгледаха мача от ложата на стадиона.