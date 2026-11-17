„Стигнах до момент, в който обмислях самоубийство. Просто не исках да бъда около никого. Не исках да виждам хора по улиците. Не исках да влизам в магазини. На футболния терен винаги се чувствах уверен, но с всичко останало изпитвах сериозни затруднения.

Думите са на голмайстор номер 1 в историята на "Манчестър Юнайтед" Уейн Руни.

Признанията легендарният английски нападател направи в подкаста Life At The Midpoint with Gabby Logan.

"Прекарвах по два дни у дома, пиейки алкохол, и в най-тежкия си момент е обмислях да сложи край на живота си. Въпреки че осъзнавах какво е положението ми, беше трудно наистина да си призная, че се намирам в такава ситуация – чувствах, че ако го направя, ще изглеждам по-малко мъж. Говорих с терапевт, за да разбера какво става с мен, защото, като погледна назад – бях вероятно в пика на кариерата си, току-що ми се беше родил син, бях се оженил. Това трябваше да бъде най-щастливият момент в живота ми, но не беше. Всъщност, вероятно беше най-тежкият ми период – заради егоистичните постъпки, които извършвах", добави още Руни.