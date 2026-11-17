В първите си интервюта Никола Цолов винаги казваше, че любимият му пилот е бразилската легенда Айртон Сена. Тези дни стана ясно, че Българския лъв има модел за подражание от съвременните звезди и това е четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен.

В интервю за нидерландски специализиран сайт Цолов отново казва, че се чувства готов за Формула 1. Въпреки че не получи място в “Рейсинг Булс” за сметка на новозеландеца Лиъм Лоусън, Никола ще бъде тестов и резервен пилот на този отбор, както и на основния - “Ред Бул”, с който Верстапен спечели титлите си.

“Със сигурност имам идоли в моторните спортове. Фернандо Алонсо бе пример за мен, а след като натрупах известен опит, от момента, в който започнах да карам едноместни модели, не съм спирал да се уча от Макс Верстапен. За мен той е перфектният пример за това какъв трябва да бъде завършеният автомобилен пилот. Той прави всичко според възможностите си, за да печели, а аз винаги съм харесвал подобно отношение към нещата. Гледам съм, за да се уча от неговите състезания във Формула 1 и предишните серии, да открия какво той прави по-добре от другите, за да се уча и да опитвам да правя същото, но по мой собствен начин”, казва Никола.

Въпреки че е в академията за млади пилоти на “Ред Бул”, той досега не е имал сериозен контакт с нидерландския шампион.

“Сега той знае кой съм. Когато се срещнем, си казваме здрасти, но никога не сме имали по-дълъг и съществен разговор. Той определено е много зает и трудно ще намери време. И аз като него обаче много обичам симулаторите и виртуалните състезания. Според мен ние по-младите мното по-често отделяме време за симулатор. Страхотно е, че той вярва в ползата от това, защото ти помага да отидеш на пистата по-добре подготвен. На симулатора можеш да действаш по избран от теб сценарий. Така можеш да реагираш на всякаква ситуация по време на истинските състезания”, допълва Никола.

Той смята, че успехите му помагат много на българските моторни спортове да се развиват, защото хората вече ги разбират по-добре и се интересуват. Цолов се радва, че има деца, които искат да бъдат като него.

“Мечтая за сериозна кариера, но също така се надявам да помогна на този спорт в България”, казва Никола.

