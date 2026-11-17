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Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди евро.

23-годишната българка стартира с успех срещу Полина Лейкина (Русия) с 6:4, 6:1 за час и 47 минути на корта.

Опонентка на Лиа Каратанчева за място на четвъртфиналите ще бъде деветата поставена Селена Яничевич (Франция).

Другите две българки в турнира поединично – Беатрис Спасова и Денислава Глушкова, допуснаха поражения в първия кръг. Спасова отстъпи пред Виктория Алън (Великобритания) с 5:7, 2:6, докато Глушкова загуби от Сарина Шнайдер (Швейцария) с 3:6, 1:6.