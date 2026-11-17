Юношеският национален отбор на България до 19 години постигна убедителна победа със 7:2 над Молдова в последния си двубой от квалификационния турнир за Евро 2027 в Стара Загора. Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха резултатен футбол и приключиха участието си в групата с актив от 7 точки след две победи и едно равенство, но това не бе достатъчно за продължаване напред в пресяквите.

По същото време Латвия се наложи с 12:1 над Гибралтар в Сливен и зае първото място в групата също с актив от 7 точки, но с по-добра голова разлика от нашия тим - +13 срещу +11.

Само победителят се класира за следващата фаза.

Българските момчета започнаха силно срещата и поведоха още в 15-ата минута с попадение на Даниел Манолев. Шест минути по-късно Генчев удвои преднината на България, преди Павленко да намали за Молдова в 34-ата минута.

Българските национали обаче реагираха бързо и до почивката отбелязаха още два гола. Костенски се разписа в 39-ата минута, а Атанасиос Туфас направи резултата 4:1 в 43-ата.

След почивката тимът на Тодор Янчев продължи да контролира развоя на срещата. Костенски отбеляза второто си попадение в 71-ата минута, а Пейчев покачи на 6:1 в 80-ата. Пет минути по-късно Жежу реализира дузпа за Молдова, преди капитанът Калоян Божков да оформи крайното 7:2 с точно изпълнение от бялата точка в първата минута на добавеното време.

В първия си двубой националите разгромиха Гибралтар с 6:0, а във втората среща стигнаха до равенство 1:1 с Латвия след късно изравнително попадение на Даниел Манолев в 86-ата минута.