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Франция прекъсна серията си от 10 поредни загуби във финалите на АТП.

Дебютантът Артюр Фис обърна 4:6, 6:2, 6:2 контузения испански талант Рафаел Ходар и запази шансове да се класира от предварителната група в Торино.

Последният французин, спечелил мач на този турнир, бе Жо-Вилфрид Цонга срещу Томаш Бердих (Чех) през 2011 г. Тогава Фис е бил на 7 години. Новак Джокович имаше само 4 титли от "Големият шлем" (сега са 25), Никола Саркози бе президент на Франция, а "Пари Сен Жермен" още не бе купе от катарците.