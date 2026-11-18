Билетите за двубоя на ЦСКА с “Трабзон” от Лигата на конференциите ще бъдат пуснати в четвъртък. Те се чакат с огромен интерес от феновете и най-вероятно ще се изкупят за минути.

В момента от клуба се опитват да решат големия проблем от двубоя със “Славия” за картодържателите от миналия сезон.

Оказа се, че мнозина са се възползвали от глич в системата и с номер на картодържател си взели билети. След това реалният оставал без такива.

Поради тази причина не е изключено билетите да бъдат пуснати на общо основание за двубоя с “Трабзон”, което реално ще ощети най-верните запалянковци.

ЦСКА ще действа така до края на полусезона, след което пуска абонаментни карти за остатъка от първенството. Очакванията са те да бъдат закупени от доста повече от 4500, които го направиха за миналия сезон. Ако се съди по продадените вече и изкарани фенкарти, в момента има възможност да се запълнят три стадиона “Българска армия”. Заради това и надпреварата за абонаментни карти ще бъде доста жестока.

Всички картодържатели ще получат и предимство за дербитата и европейските мачове през пролетта. Заради МВР всички двубои с “Левски” остават на националния стадион.

