И под бомбите Палестина е по-добра най-добрите футболисти в България

Какъвто и израз или дума да използваме за този национален отбор на България по футбол, няма да сбъркаме. Позор, срам, копаене на дъно или под него. Всичко е в целта. Вече дори и играчите, селектирани като най-добрите в България футболисти, си го знаят. И не крият, че са наистина толкова слаби.

Присъдата е ясно - това е най-слабият национален отбор в историята. Повиканите за 6 мача в Лигата на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия завинаги ще останат в историята. И то с това, че с тях паднахме исторически за първи път от тези съперници. Статистиката го затвърждава. България приключва календарната година на 93-о място в ранглистата на ФИФА. Това е най-ниската ни позиция в края на дадена година. А пред нас е дори Палестина – страна, която е почти разрушена от войната, бомби падат всеки ден. Но пък за сметка на това явно имат по-добри играчи.

За тези обаче, които точат лафове в социалните мрежи по адрес на националите, мога да кажа само едно. Няма да стане по-добре. А по-зле.

Уж първо селекционерът Александър Димитров бе виновен. Дойде временният заместник Атанас Рибарски, а футболистите се скъсаха да го хвалят. Е, резултатът е общо 8 гола от Исландия за 2 мача и още една историческа загуба, този път от Естония с 1:2 в Талин за финал на календарната година.

Поражението се очакваше. Не е изненада за никого. Дори и дни по-рано да не бяхме катастрофирали 0:5 от Исландия в Пловдив, пак щеше да е малко чудо, ако победим на север. Но Естония да те смачка през второто полувреме. Хайде, стига. Та най-добрият играч на съперника е вратарят, който е част от Бундеслигата. Имат и двама-трима от Швейцария. И това им е. Останалите са в местния хегемон. А ние – и играч от Висшата лига, от Бундеслигата, такъв, който бе в италианската серия “А” през миналия сезон. И все по-силни първенства от тези, в които играят естонските футболисти. Но въпреки това ни газят.

Сега чакаме новия селекционер. И да видим с него как сме. И дали наистина има такъв човек, който може да вдигне мъртвия ни национален тим.

Добре че не живеем през комунизма. Защото тогава властта спокойно можеше да разформирова федерацията заедно с т.нар. национален отбор, както за последно стана през 1985 г., когато се появи БФС.

Догодина има европейски квалификации. Ние ще сме в 4-а урна. Ако сме в група с 4 отбора, ще сме боксовата круша и всеки ще иска да ни бие с разлика, защото всеки гол в пресевките е важен.

Ако пък има и от по-долната урна, ще видим дали можем да се противопоставим на Малта, Азербайджан, Литва, Андора, Гибралтар, Андора и Лихтенщайн. А да не забравяме, че и преди години, когато имахме по-силни играчи от настоящите, сме стигали до срамни резултати срещу част от тези опоненти.

И така падението ни в ранглистата, ако някой изобщо не се вълнува, ще стане още по-голямо.

После пък идва Лигата на нациите, където ще играем само с такива, дето са уж от нашата черга. Но пък напълно ще сверим часовника.