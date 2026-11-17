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Най-великият олимпиец от зимни игри - Йоханес Клаебо, пропуска старта на сезона в ски бягането в Бейтостолен (20 - 22 ноември, традиционно се провежда в норвежкия зимен център) заради контузия на левия палец.

Норвежкият национал вече е подновил леките тренировки, а медицинският щаб се надява той да се възстанови за първия етап от световната купа в Рука, Финландия (27 - 29 ноември).

На олимпиадата в Милано/Кортина през февруари Клаебо спечели 6 златни медала и с общо 11 е №1. С по 8 са сънародниците му Бьорн Дели (също ски бягане) и Оле Ейнар Бьорндален (биатлона).