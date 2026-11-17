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Лидерът във волейболния елит при мъжете "Нефтохимик" ще разчита на ново подкрепление в домакинския мач от шестия кръг срещу новака в елита "Металург"(Перник) в събота от 19 часа в зала "Младост".

Капитанът на юношеския национален отбор до 17 години Милко Багдасаров вече има зелена светлина да играе, след дълго лечение на травма в крака. Сефтето му през сезона е преди дни при 3:0 за кадетите на "Нефтохимик" срещу "Дея".

" Има голям потенциал. От една седмица тренира здраво и е готов на 70 %. В зависимост от развоя на мача с "Металург" има вероятност да му дам игрови минути", призна пред "24 часа" старши треньорът на "Нефтохимик" Иван Станев.

С 4 победи от 4 мача и актив от 12 точки бургазлии са лидери в Супер Волей.

Между втория и третия гейм на мача в събота ще се разиграе томбола сред зрителите за фланелка на младежкия национал от "Нефтохимик" и либеро на отбора Ясен Петров и за клубно шалче.