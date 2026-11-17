7000 евро премии раздаде федерацията по джудо за успехите на своите състезатели през последните месеци.

Ивайло Иванов спечели турнира от сериите Гран при в ОАЕ за втори път в кариерата си, като първият бе преди цели 11 години.

Иван Николчев пък бе един от двамата ни медалисти от младежките олимпийски игри в Дакар, въпреки че бе в горната за него категория. Тази година той стана и европейски шампион при кадетите. По принцип България нямаше квота в този спорт за Дакар, но с усилията на президента на джудото доцент Румен Стоилов и председателя на БОК Весела Лечева тя бе извоювана. На игрите Иван загуби само от бъдещия шампион от Словения.

Отличени бяха още Боян Йотов и Виктор Скерлев за техните успехи, както и треньорът Ганчо Дойков.

Догодина е изключително важна за спечелването на квотите за олимпиадата в Лос Анджелис. Много близко до тях са Габриела Димитрова, Марк Христов и Борис Георгиев.

Процесът за извоюване на квотите по джудо минава през дълги изпитания, минимум през 10 турнира, подчерта президентът на федерацията доц. д-р Румен Стоилов. Чрез медиите той се обърна към Министерството на младежта и спорта да отхвърли уравниловката при определяне на бюджетите на отделните олимпийски спортове, тъй като едно е да се явиш на 3 състезания за олимпийски квоти, друго е да го направиш на 13.

