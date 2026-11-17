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България измъкна победа в Чехия в мач от европейските квалификации по баскетбол при жените.

Нашите спечелиха 56:53 и временно излязоха начело в групата. Следващият ни двубой е на 10 февруари 2027 година като гост на Хърватия.

Стефани Костович бе най-полезна в българския състав с "дабъл-дабъл" - 17 точки и 21 точки, докато Борислава Христова добави 14 точки и 9 борби.

Първите два тима от всяка група ще се класират за еврошампионата през следващата година, на който домакини са Белгия, Финландия, Литва и Швеция.