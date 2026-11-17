Александър Везенков е свикнал да носи на гърба си "Олимпиакос".
Бившият №1 на континента направи невероятен мач и спаси гръцкия отбор в Евролигата. Българската звезда в баскетбола вкара ужасяващите за съперника "Макаби" 37 точки за измъченото 97:95 след продължение като гост на израелския тим.
Шампионът в най-престижния клубен турнир водеше комфортно, но в третата и четвъртата част домакините (двубоят се игра в Кипър заради войната в Близкия изток) обърнаха резултата и секунда преди края бяха начело с 3 точки. В последния възможен момент Везенков получи топката от другия български национал Коди Милър-Макинтайър и с невероятна тройка 5 десети преди сирената изравни.
В допълнителното време "Олимпиакос" пак бе на ръба на загубата, но грешка доведе до последна атака за гръцкия състав 15 секунди преди изтичане на продължението, а тройка в последния момент осигури 9-ата победа от началото на сезона.
В петък "Олимпиакос" е домакин на "Реал" (Мадрид) в повторение на финала в Евролигата.