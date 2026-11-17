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Волейболистите на ЦСКА обърнаха украинския "Епицентър" (Подоляни) 3:1 (19:25, 25:20, 25:22, 25:22) в двубой от 1/32-финалите на третия по сила европейски клубен турнир - "Чалъндж къп", игран в столичната зала "Христо Ботев".

Най-резултатен за домакините бе Станислав Кулагин с 19 точки, а Тодор Костов добави 13.

Реваншът между двата отбора е утре отново в зала "Христо Ботев", тъй като заради руската военна инвазия украинците не домакинстват в родината си.

ЦСКА ще продължи в 1/16-финалите при какъвто и да е успех, а на "Епицентър" му трябва не само победа в мача, но и успях в допълнителния "златен" гейм.