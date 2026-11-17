Каквото си пожела Юрген Клоп, това се случи за първата голяма победа на Германия под негово ръководство. В интервюто преди решаващото за изхода в групата от Лигата на нациите домакинство срещу Нидерландия харизматичният треньор обяви пред ARD: “В идеалния случай ще вкараме 5 гола, но ще е достатъно трудно да стигнем дори до един.”

Е, всичко за бундестима по идеалния сценарий. С много силна игра пред близо 72 хиляди зрители на олимпийския стадион в Берлин извърши наказателна акция срещу Нидерландия с точно 5:0. Това донесе на немците класиране за 1/4-финалите в Лигата на нациите, и то като първи в групата, което означава, че ще са домакини в реванша напролет.

Германия и преди този мач обичаше своя селекционер, но сега неговото присъствие в националния вече е подплатено с резултатна победа срещу класен съперник.

Естествено, а и заслужено, за Клоп и неговите момчета се леят дитирамби, в немските медии. Показателно обаче е, че и в страната световен и европейски шампион виждат зараждаща се немска заплаха. “Германия е смущаваща и може да се превърне в съперник на Испания. Юрген Клоп върна рокендрола в бундестима”, написа “Марка”.