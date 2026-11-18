12,30 ч Тенис, Харисън/Скъпски - Болели/Вавасори MAX sport 1
15,00 ч Тенис, Карлос Алкарас - Данил Медведев MAX sport 1
18,30 ч Волейбол, "Епицентър" - ЦСКА MAX sport 3
18,30 ч Волейбол, "Локомотив" - "Будванска Ривиера" MAX One
19,00 ч Тенис, Гранойерс/Себайос - Пюц/Кравиц MAX sport 1
19,30 ч Баскетбол, "Бешикташ" - "Реал" MAX sport 2
20,30 ч Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Наполи" MAX sport 3
21,30 ч Тенис, Флавио Коболи - Франсес Тиафо MAX sport 1
21,30 ч Волейбол, "Стилон" - "Люблин" MAX sport 2
2,00 ч NBA, "Маями" - "Милуоки" "Диема спорт" 3
4,00 ч NHL, "Юта" - "Колорадо" MAX sport 2