Норвегия стана по възможно най-драматичния начин последния 1/4-финалист в Лигата на нациите.
В Копенхаген домакините от Дания поведоха с 2:0 чрез Расмус Хойунд (11) и капитана Пиер-Емил Хойберг (14).
Норвежците обаче благодарение на мегазвездата си Ерлинг Браут Холанд (37, 90+6-дузпа) и капитана Мартин Йодегор (83) стигнаха до обрат.
Така те изместиха датчаните от второто място - с по 9 точки, но "викингите" биха и в двата мача.
На първото е Португалия, която надви 3:2 Уелс в Кардиф.
Други резултати от Лигата на нациите:
Босна и Херцеговина - Румъния 2:1
Ирландия - Косово 3:0
Полша - Швеция 1:1
Израел - Австрия 1:1
Унгария - Северна Ирландия 1:1
Украйна - Грузия 1:0