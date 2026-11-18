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Норвегия стана по възможно най-драматичния начин последния 1/4-финалист в Лигата на нациите.

В Копенхаген домакините от Дания поведоха с 2:0 чрез Расмус Хойунд (11) и капитана Пиер-Емил Хойберг (14).

Норвежците обаче благодарение на мегазвездата си Ерлинг Браут Холанд (37, 90+6-дузпа) и капитана Мартин Йодегор (83) стигнаха до обрат.

Така те изместиха датчаните от второто място - с по 9 точки, но "викингите" биха и в двата мача.

На първото е Португалия, която надви 3:2 Уелс в Кардиф.

Други резултати от Лигата на нациите:

Босна и Херцеговина - Румъния 2:1

Ирландия - Косово 3:0

Полша - Швеция 1:1

Израел - Австрия 1:1

Унгария - Северна Ирландия 1:1

Украйна - Грузия 1:0