Дегизирани като работници и въоръжени с ъглошлайф, крадците удариха посред бял ден и отнесоха безценните трофеи на Макиб Дива

В мъгливата утрин на 16 ноември двама мъже нахлуват на легендарния хиподрум "Флемингтън" в Мелбърн и за по-малко от половин час успяват да задигнат най-свещените реликви в съвременната история на австралийския спорт. Бандитите напъхват в черни чували трите златни трофея "Мелбърн Къп", спечелени от легендарната кобила Макиб Дива. Всяка от купите е изработена от чисто 18-каратово злато и се оценява на 1 милион австралийски долара. В случая обаче не парите са важни. Купите наистина са национално богатство и всяка година привличат хиляди посетители, които ги разглеждат и си припомнят подвизите на може би най-обичания кон в Австралия за всички времена.

Тълпата е гневна и иска мъст, но ченгетата поне засега не успяват да напреднат с разследването. Ударът е изпълнен с такъв професионализъм и дързост, че местните медии го сравниха с обир в Лувъра. Крадците започват своята акция около 6,30 сутринта, когато на хиподрума вече кипи живот – коняри, треньори и обслужващ персонал подготвят пистите и конюшните след приключилия наскоро пролетен състезателен карнавал. Именно в тази сутрешна суматоха се крие и гениалният ход на престъпниците.

Двамата обирджии пристигат на улица "Епсъм Роуд" дегизирани като обикновени строителни работници – със светлоотражателни жилетки и работна стълба под мишница. Никой не се сеща да ги попита какво точно ще ремонтират, а служител на хиподрума след това ще признае: "Изглеждаха точно на мястото си!". Крадците спокойно се отправят към трибуната "Хил Стенд", където от септември насам е подредена специална мемориална изложба, озаглавена "Макиб Дива: Кралицата на купите".

Издебвайки подходящ момент, те разбиват подсилената витрина с помощта на ъглошлайф и инструменти за рязане на стъкло. Една от служителките на комплекса ще си спомни след това, че минала покрай залата и всичко изглеждало напълно нормално. Само 20-30 минути по-късно, когато се върнала по същия маршрут, на пода имало само натрошени стъкла, а трите златни купи били изчезнали без следа.

Наглото посегателство моментално се превръща в новина номер 1 и всички отново говорят за Макиб Дива, наричана "конят на народа". В 165-годишната история на "Мелбърн Къп" - състезанието, за което казват, че "спира цялата нация" - нито един друг кон не е успявал да триумфира три поредни години. Макиб Дива го прави през 2003, 2004 и 2005 г. с жокея Глен Бос на гърба си, печелейки над 14 милиона долара от наградни фондове.

Още по-болезнено за феновете е, че обирът се случва само девет месеца след смъртта на легендарната кобила. Животното издъхна внезапно през февруари тази година на 27-годишна възраст. В нейна памет собственикът Тони Сантич решава да предостави безценните трофеи на хиподрума за изложбата, като е трябвало да си ги прибере обратно у дома само след две седмици. Бизнесменът в продължение на 23 години пази купите във фермата си, но често допуска фенове, за да им се полюбуват и да научат от първо лице интересни истории за състезателния кон.

"Това са незаменими трофеи, а моето сърце е разбито. Моля ви, просто ги върнете! Оставете ги някъде и се обадете на полицията. От моя страна всичко ще бъде простено", призова по телевизията Тони Сантич. Големият му страх е, че бандитите няма да оценят емоционалната стойност на плячката и ще я третират просто като купчина злато. Всяка купа тежи около 1,65 килограма и е от масивно 18-каратово злато. Най-мрачният сценарий пред разследващите е, че престъпниците няма да продадат тези реликви на черния пазар, а ще ги претопят на златни кюлчета, унищожавайки завинаги парче от световната спортна история.

Притиснати от общественото внимание, разследващите в щата Виктория се юрнаха да открият бандитите. Още същата вечер след обира спецчасти нахлуха в къща в предградието Маунт Уейвърли и арестуваха 36-годишен мъж от съседен квартал. След разпит заподозреният е освободен, а от трите златни купи няма и следа.

Полицията обещава да издирва денонощно ценните реликви, но колкото повече време минава, толкова по-малък е шансът да бъдат открити непокътнати. Бандитите знаят какво рискуват, ако бъдат заловени, и със сигурност са пресметнали колко пари ще получат, ако пласират златото. И нищо чудно точно като при обира на Лувъра обирджиите да бъдат заловени, но ценностите никога да не бъдат открити.