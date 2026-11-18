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От ЦСКА обявиха, че билетите за домакинството срещу "Трабзонспор" от 4-ия кръг на турнира Лига на конференциите ще са в продажба от утре. Двубоят е на 26 ноември от 22,00 часа на стадион "Българска армия".

„Армейци,

Завърнахме се в нашия дом – и ще пазим великата емоция от първия ни двубой за цял живот! Но сега ни чакат нови вечери за историята: първото европейско изпитание на изключителното ни бижу - „Българска армия", е срещу Трабзонспор на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч.

Утре (19 ноември) в 10:00 ч. в платформата tickets.cska.bg ще стартира продажбата на билети за двубоя срещу "Трабзонспор", като притежателите на абонаментни карти на ЦСКА от сезон 2025/26 г. първи ще имат възможност да се сдобият с пропуск за двубоя. Веднага след това ще започне свободната продажба за всички притежатели на фен карти на ЦСКА.

Изключително ценим най-лоялните ни привърженици и тяхното право да закупят билет с предимство – затова гарантираме, че всички злоупотреби с номерата на абонаментните карти ще бъдат идентифицирани от клуба. Опитите за заобикаляне на установените правила – които биха ощетили някои от най-верните ни фенове, ще доведат до санкция за извършителите. Те няма да могат да закупят сезонни карти през зимната пауза, когато ще стартира новата ни абонаментната кампания.

За двубоя срещу Трабзонспор ЦСКА успя да осигури допълнителна квота от близо 2000 места за своите привърженици след интензивна комуникация с УЕФА. Поради наказанието на гостуващия отбор за този двубой, блокове B6 и B7 от сектор Б на „Българска армия" ще бъдат заети от армейски фенове.

Както и в двубоя срещу Славия, цената на билетите ще включва обичайното намаление за притежател на абонаментна карта.

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А

- Ниво „Silver" - 150 евро

- Ниво „Bronze" с включен кетъринг (вход A1) – 60 евро

- Ниво „Bronze" (вход A5) – 36 евро

• Сектор В – 24 евро

• Сектор Г – 14 евро

• Сектор Б – 18 евро

• Сектор Б (блокове B6 и B7) – 14 евро

Припомняме и стъпките за покупка на онлайн билет:

1. Влезте в портала за продажба на билети на ЦСКА - tickets.cska.bg;

2. Регистрирайте се – можете да влезете с профила си от клубното приложение MyCSKA, от клубния сайт, от онлайн магазина на ЦСКА или да създадете нов профил, ако нямате такъв;

3. Изберете събитието „ЦСКА – Трабзонспор";

4. Изберете сектор и място по желание от интерактивната карта на стадиона;

5. Натиснете бутона „Продължи", за да влезете във вашата кошница;

6. В полето „FAN ID" въведете номера под вашето име от фен картата;

7. В полето „CARD ID" въведете номера от долния ляв ъгъл на фен картата;

8. Изберете желания от вас билет от секцията „Тип билет";

9. Потвърдете съгласие с общите условия;

10. Натиснете бутона „ПЛАТИ" и въведете данните от вашата дебитна/кредитна карта.

Картодържателите от сезон 2025/2026 г. трябва да направят следните допълнителни стъпки след стъпка 7, за да се възползват от предимството си:

1. Сканирайте QR-кода на вашата абонаментна карта;

2. Отворете получения линк и копирайте 24-цифровия код;

3. Поставете кода в полето „Номер на абон. карта".

След успешно финализиране на покупката, ще получите потвърждение на посочения от вас имейл адрес.

Билетът автоматично ще бъде генериран във вашата фен карта, само с която ще можете да влезете на стадиона. Фен картата дава възможност за закупуване на 1 билет, като един потребител може да закупи билети за повече хора при въвеждане на номерата на техните фен карти.

ВАЖНО!

От съображения за сигурност, комфорт и цялостно изживяване на стадиона, всеки привърженик на ЦСКА, който иска да посети двубоя – независимо от възрастта му (включително децата и непълнолетните лица), трябва да има фен регистрация и да закупи билет на посочените по-горе цени.

Хората в неравностойно положение в инвалидни колички могат да закупят инвалиден билет за избран от тях сектор, който ще им даде право на придружител, за когото също важи изискването за фен регистрация", съобщиха от ЦСКА на своя официален сайт.