„Ако трябва да бъда честен, имах малко късмет. Не мислех, че ще вкарам от такава дистанция, но когато направих стрелбата, почувствах, че е добра. Влезе, а това ни помогна впоследствие да спечелим и мача".

Това каза звездата на българския и европейския баскетбол Александър Везенков по повод коша му от центъра, с който изравни резултата преди сирената в двубоя на неговия "Олимпиакос" срещу "Макаби" (Тел Авив) от Евролигата и така прати срещата в продължения. А в тях гранда от Пирея, носител на най-ценния трофей от миналата година, спечели.

За успеха от 12-ия кръг Везенков отново бе най-резултатен - 37 точки, а към тях добави и 9 борби.