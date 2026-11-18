Оскар Пиастри ще получи наказание с десет места на стартовата решетка за Гран при на Лас Вегас от Формула 1, съобщава Motorsport.com. Австралиецът ще бъде санкциониран за превишаване на позволения брой промени на задвижващата система на болида на "Макларън", извършвайки пета смяна.

„Оскар ще има нов двигател с вътрешно горене за Лас Вегас, след като по стария се появиха проблеми. Това е петата му смяна за сезона, така че той ще получи наказание от десет места на решетката. Вярваме, че Оскар има добър шанс да възстанови позициите с изпреварвания", съобщиха от отбора.

"Мерцедес" също ще има промени, като световният шампион Андреа Кими Антонели ще използва новия турбокомпресор. Джордж Ръсел ще остане с оригиналните спецификации, за да избегне наказание.