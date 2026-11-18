Един от най-гениалните халфове в историята - испанецът Хуан Мата, обяви, че прекратява кариерата си. За последно нисичкият полузащитник игра в австралийския "Мелбърн".

В кариерата си 38-годишният играч е бил световен и европейски шампион с Испания. Мата е носител и на двете най-ценни отличия в Европа - Шампионската лига и Лига Европа, все с екипа на "Челси".

"Всичко това продължи толкова дълго благодарение на удоволствието от играта. Ставах всяка сутрин с желание да тренирам и да играя – било то на великолепни стадиони като „Олд Трафорд", „Стамфорд Бридж" или „Местая", или в началото на кариерата ми в „Хувентуд Естадио", където теренът всяка зима се превръщаше в кално блато. Смятам, че тази страст е в основата на всичко в живота", каза Мата.