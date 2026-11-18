"Разполагаме с най-добрия играч в Евролигата".

Това каза треньорът на "Олиампиакос" Йоргос Барцокас за голямата ни звезда в баскетбола Александър Везенков. Снощи българският ас направи поредния си убийствен мач. В Евролигата срещу "Макаби" (ТА) той помогна с 37 точки за успеха след продължения 97:95. Срещата обаче ще се запомни най-вече с магичното хвърляне на Везенков зад центъра със сирената, което влезе в коша и така двубоят влезе в продължения.

"Освен онази невероятна тройка на Саша, изпълнихме успешно няколко разигравания и направихме всичко по силите си, за да си осигурим победата. Той доказа защо е най-добрият", добави наставникът на "Олимпиакос".